СК начал проверку после гибели на пожаре двух человек в Челябинске

Пожар возник в частном доме, сделанном из шлакоблока. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту пожара в Челябинске, на котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.

Пожар, о котором идет речь, начался утром 7 марта на улице Ставропольской в челябинском поселке Першино. Там загорелся частный дом, в котором находились трое людей. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли спасти только одного человека — это 90-летняя бабушка. А тела двух других мужчин 63 и 65 лет нашли во время тушения огня.

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