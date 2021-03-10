Погода в Челябинске 11 и 12 марта 2021: снова холодно и ветрено

Расставаться с шубами пока рано Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский гидрометцентр опубликовал прогноз до конца рабочей недели. Изучаем, чего ждать от непредсказуемой южноуральской погоды. Сегодня, 10 марта, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, снег, в горах местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката. Температура воздуха -1..-6. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10, местами порывы до 17 м/с.

Сегодня ночью и завтра днем будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метели. В темное время суток столбик термометра опустится до -16..-21. Днем потеплеет до -11..-16. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывы до 15 м/с.

В ночь на пятницу похолодает еще больше — до -22..-27. В последний день рабочей недели ожидается -9..-14, осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с.

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