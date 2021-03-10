ТМК купила акции Челябинского трубопрокатного завода

После покупки акций ЧТПЗ ТМК намерена работать на импортозамещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трубная металлургическая компания объявила о приобретении 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера и председателя Совета директоров трубопрокатного завода Андрея Комарова. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.

— Сегодняшнее событие — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и инновационной составляющей бизнеса, — председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский.

Он отметил, что объединение производственных сил поможет решить стратегические задачи по импортозамещению. В частности, закрыть потребности отечественных компаний в специальных видах труб.

— За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, создана фундаментальная стоимость актива, в том числе: завершен масштабный инвестиционный цикл, построены новые высокотехнологичные производства, которые подарили миру понятие Белая металлургия, выстроена цепочка вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано и успешно развивается направление трубного сервиса; компания имеет сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, в том числе широко представлена на экспортном направлении, в последние годы ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе «Будущее Белой металлургии», но самое главное — в компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи. Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, — отметил председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

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