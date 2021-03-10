ВАЗ врезался в фуру на трассе М-5 в Челябинской области

Водитель легковушки - в больнице.

Авария произошла накануне вечером, 9 марта, на трассе М-5 под Миассом. 35-летний водитель за рулем отечественной «пятнашки» не справился с управлением и влетел в фуру, движущуюся по «встречке». Ею управлял 32-летний мужчина.

По кадрам с места ДТП видно, что у легковушки разнесло всю боковую часть с водительской стороны.

— В результате ДТП водитель ВАЗ-21150 получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщили в отделе ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru