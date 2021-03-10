В Челябинской области трассу М-5 из-за метелей закрыли для большегрузов

Фото: Дороги Челябинской области. Миндортранс / T-me.org

В Челябинской области из-за сильного снега и метелей до полудня 11 марта временно ограничили движение для большегрузов на трассе М-5 «Урал». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

— Временное ограничение движения большегрузов на М-5 введено с 16:00 среды, 10 марта, до 12:00 четверга, 11 марта, — уточнил пресс-секретарь упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев. — Время может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия не улучшаться. Оно будет действовать на участке трассы с км 1528+651 на границе с Башкирией и до Челябинска (1871+058 км).

Подрядчикам, отвечающим за содержание трассы зимой, уже поручили очистить дорогу от снега и ликвидировать гололед. Сотрудникам ГИБДД — осуществить регулировку движения на этом участке.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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