Челябинск встал в девятибалльных пробках из-за выпавшего снега

В городе за утро произошло несколько ДТП. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 11 марта, предусмотрительные автомобилисты встали пораньше, чтобы вовремя добраться до работы. Из-за выпавшего ночью снега на дорогах образовались пробки. Загруженность, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составляет 9 баллов.

Скриншот: Яндекс. Пробки

По данным на 8:25, серьезные заторы наблюдаются на Братьев Кашириных в сторону «Ленты», на Северо-Крымской — от кольца до перекрестка с Труда. А также на Комсомольском проспекте от Солнечной до Молодогвардейцев, на Университетской набережной в сторону плотины и на мосту через Шершни.

В городе за утро произошло как минимум три ДТП.

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