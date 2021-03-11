Модный гардероб и идеальный макияж: гуру моды стиля и красоты расскажут, как преобразить свой образ

13 марта в Radisson Blu Челябинск состоится FASHIONDAY 2021. На одной площадке соберутся лучшие дизайнеры, fashion-аналитики и признанные эксперты индустрии моды, стиля и красоты.

Каждый может прийти и «прокачать» свой образ. Гостей ждут лекции и мастер-классы от спикеров, а также новые коллекции одежды и стильных аксессуаров от ведущих дизайнеров. Здесь можно не только послушать полезную информацию, но и прогуляться по маркету, выбрав новинки для своего гардероба.

В программе мероприятия — модные показы, розыгрыши призов и подарки от партнеров.

— Любой, кто придет на FASHIONDAY, может получить экспресс-консультацию стилистов совершенно бесплатно, — говорит идейный вдохновитель проекта, стилист с 10-летним стажем Анна Глазкова. — Специалист расскажет о типе фигуры, подходящих цветах и сможет подобрать для вас одежду и аксессуары среди брендов, представленных на маркете.

Узнать подробную информацию и купить билет на праздник красоты можно на сайте мероприятия.