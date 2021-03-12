Масленица 2021 в Челябинске: куда сходить

Провожать зиму в Челябинске будут уже завтра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в субботу, 13 марта, ровно в 12:00 во всех парках начнется празднование широкой Масленицы. Мы собрали для вас в двух картинках афишу мероприятий.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Праздничные гуляния на Масленицу пройдут в парках Гагагрина, Терешковой, Тищенко, Саду Победы, горсаду Пушкина и на пешеходной Кировке. В программе — традиционные забавы, угощения блинами с чаем, выступление фольклорных коллективов и сожжение чучела, которое состоится в 15:00.

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