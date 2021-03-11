Жительница Челябинска умерла в троллейбусе в утренний час пик

Женщине было 60 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ленинском районе Челябинска сегодня утром, 11 марта, скончалась пожилая пассажирка троллейбуса. Женщине резко стало плохо, ей вызвали скорую, однако медикам оставалось только констатировать смерть.

—Женщина умерла до прибытия скорой помощи. Ей было 60 лет, — сообщили КП-Челябинск в горздраве.

В недавние аномальные морозы, 24 февраля, на остановке в Челябинске скончалась еще одна пожилая жительница. Ее тело обнаружили на перекрестке улиц Салютной и Героев Танкограда.

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