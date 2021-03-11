В Челябинске вывели на маршрут низкопольный трамвай с USB-розетками и Wi-Fi

Новый трамвай будет курсировать по городу лишь несколько недель. Фото: Миндротранс Челябинской области

Сегодня утром, 11 марта, жители Челябинска обратили внимание на низкопольный трамвай синего цвета, который ездит по маршруту №3 Завод имени Колющенко — ЧМК. У многих возник вопрос, будет ли это транспортное средство и дальше курсировать по городу. За разъяснениями наша редакция обратилась в региональный Миндортранс.

— Новый трамвай прошел техническую обкатку и сегодняшнего дня проходит тестовую обкатку с пассажирами. Две недели трамвай будет работать по маршруту №3, — сообщили в ведомстве.

Сам новый трамвай низкопольный, у него большие панорамные окна, а также есть сиденья с подогревом и умными дверями, работает и система климат-контроля. Всего в салоне 33 пассажирских кресла, а максимальная вместимость — 116 пассажиров. Стоит такой трамвай, кстати, около 45 млн рублей.

Низкопольный трамвай был сделан на вагоностроительном заводе в Усть-Катаве. Из этого города на тестовую обкатку в Челябинск периодически привозят различные модели транспортных средств, поскольку там нет полноценного трамвайного движения, а есть лишь несколько служебных и тестовых линий.

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