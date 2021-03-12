В Челябинске из-за ремонта Ленинградского моста с мая 2021 года изменят схему движения общественного транспорта

Подготовительные работы по реконструкции Ленинградского моста в Челябинске уже идут полным ходом. Фото: мэрские новости / t-me.ru

В Челябинске с мая 2021 года изменят схему движения городского общественного транспорта из-за ремонта Ленинградского моста. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Изменят схему движения трамвайные маршруты №6, №15, №18 и автобусы №34, №45, №25-с, №11, №12, №39, №46, №54, №86, №91, — перечислили в администрации Челябинска.

С обновленной схемой движения общественного транспорта, можно ознакомиться на сайте мэрии.

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