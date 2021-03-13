Где в Челябинской области 14 марта бесплатно сдать тест на коронавирус

Тестирование на коронавирус 14 марта организуют в девяти торговых комплексах. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области в воскресенье, 14 марта, продолжится бесплатное тестирование на коронавирус. Проверить, не являетесь ли вы бессимптомным носителем COVID-19, можно в девяти торгово-развлекательных комплексах региона.

— При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, — рассказали в минздраве Челябинской области. — Рекомендуется за два часа до тестирования не принимать пищу, пить напитки.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Челябинске мобильные кабинеты для забора анализов на коронавирус метом ПЦР будут работать в ТК «Горки» с 12:00 до 15:00 и в «Леруа Мерлен» с 13:00 до 16:00.

Жители Златоуста смогут проверить здоровье в ТК «Тарелка» с 11:00 до 14:00. В Карталах медики будут ждать всех желающих в клубе «Южно-Степной» с 10:00 до 11:00.

С 10:00 до 12:00 мобильные кабинеты будут работать в Магнитогорске (ТК «Гостиный двор») и Южноуральске (ТК «Южный»).

В Кыштыме ПЦР-тесты можно будет сдать с 11:00 до 13:00 в ТК «Радуга», в Миассе — с 12:00 до 15:00 в ТК «Слон», в Пласте — с 10:00 до 14:00 в ТК «Раздолье».

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