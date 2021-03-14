В центре Челябинска закрылся известный чешский ресторан

Чешский ресторан работал на Труда с 2013 года Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске на Труда, 156 закрылся чешский пивной ресторан «Коза», который работал здесь аж с 2013 года. Помещение, где раньше проходили вечеринки, сдается в аренду.

Закрытие ресторана прошло тихо. На сайте и в соцсетях ресторана очень скромная информация. В середине февраля «Коза» сообщила, что закрывается «на реструктуризацию».

Фото: ресторан "Коза"/Instagram.com

— Мы готовим сюрприз для наших гостей, — говорится в постах ресторана в соцсетях.

А уже через неделю «Коза» открылась — но в новом месте и в новом формате. Ресторан съехал из центра Челябинска на Северо-Запад — Братьев Кашириных.

— Ресторан скорректировал свое направление и свои формат, — сообщили в ресторане. — Теперь «Коза» — это ресторан традиционной европейской кухни с нотками полюбившейся Чехии.

Из чешского ресторана "Коза" стала европейским рестораном. Фото: ресторан "Коза"/Instagram.com

«Коза» на Труда открылась в 2013 году. Позже, в 2015 году, чешский ресторан открыл филиал в челябинском аэропорту, а в 2016 году — на Бейвеля, но точку закрыли через год. Сейчас «Коза» на Братьев Кашириных единственная в городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru