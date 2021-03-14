Ныряли в прорубь за самоваром и угощались блинами: как моржи из Челябинской области отметили Масленицу

Хорошо после водички съесть блинчик! Фото: скрин видео Моржи Миасса Ленинск/vk.com

Миасские моржи необычным способом решили отметить Масленицу. Они ныряли за самоваром в прорубь, а потом тут же лакомились блинами со сгущенкой и горячим чаем. Как это было, КП-Челябинск рассказал председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

— Ребята решили по-своему отметить Масленицу — поискать самовар на дне. На праздник собралось около 50 человек, приехали «коллеги»-моржи из Уфы, — рассказал Владимир Яковлев. — Парились в бане, ныряли в прорубь, катались с горки, купались в горячем чане.

По словам Владимира Яковлева, это традиционные мероприятия среди моржей. В следующие выходные — в День зонтиков — миасские моржи устроят новое красочное шоу.

— Принять участие в наших встречах может каждый, даже новичок. Но нужно понимать, что человек должен быть готов. Для нас это про оздоровление организма, а не про бахвальство перед приятелями, — сказал Владимир Яковлев.

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