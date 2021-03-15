В Челябинске 48-летний мужчина после ссоры с возлюбленной разбросал во дворе ее интимные фотографии

Взрослый мужчина не придумал ничего лучше, чем напакостить заблокировавшей его в соцсетях женщине. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске 48-летнего мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей возлюбленной. Он без разрешения женщины снял home video с ней, а после ссоры нарезал скриншоты с записи, разложил их на асфальт рядом с ее домом и под «дворники» автомобиля потерпевшей.

— На кадрах девушка была запечатлена в обнаженном виде, и эти фотографии увидели неограниченное число прохожих, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что после ссоры потерпевшая заблокировала его в социальных сетях, сменила номер телефона, понимал, что совершает уголовно-наказуемый поступок.

Челябинца признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни по части 1 статьи 137 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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