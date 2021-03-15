В Челябинске женщина зарезала своего сожителя и вызвала полицейских

Сотрудники Росгвардии первыми прибыли на место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел утром, 14 марта, в Челябинске. В отдел полиции Металлургического района поступило сообщение, что в одной из квартир по улице Дегтярева ударили ножом мужчину.

На место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. В квартире их встретила 28-летняя женщина. При осмотре жилья сотрудники правоохранительных органов обнаружили в коридоре тело мужчины.

— Гражданка пояснила, что в ходе распития спиртных напитков у нее с 29-летним сожителем возник конфликт, в результате которого женщина, с ее слов, нанесла потерпевшему удар ножом в область сердца, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас женщина задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

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