Житель Казахстана попался на крупной взятке челябинскому таможеннику

Мужчина пытался провезти через границу шины без маркировки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Казахстан. Он обвиняется в передачи взятки в крупном размере должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Инцидент произошел в начале марта на контрольно-пропускном пункте «Троицкий». Сотрудники таможни остановили автомобиль казахстанца, который вез шины на продажу. В ходе осмотра они установили, что товар не имел идентификационной маркировки. В итоге, было принято решение конфисковать автомобильные шины. Однако сам мужчина попробовал откупиться взяткой от таможенников.

— Гражданин Республики Казахстан за пропуск транспортного средства, перевозившего автомобильные шины в Российскую Федерацию, предложил сотруднику таможни взятку в сумме 180 тыс. рублей, часть из которой в размере 1 тыс. долларов США передал должностному лицу, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Однако сотрудник таможни отказался взять денежные средства, — сообщили в пресс-службе СУ СКР на транспорте по Челябинской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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