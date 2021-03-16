Жительница Магнитогорска устроила в однушке приют для 10 собак и три кошки

Женщина не гуляла с собаками и делала им прививки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске Челябинской области местная жительница устроила в однокомнатной квартире в доме №6 по улице Казакова приют для 10 собак и три кошки. Соседи пожаловались на нее в Россельхознадзор.

— Установлено, что в однокомнатной квартире действительно проживает множество собак и кошки, — сообщили в региональном Россельхознадзоре. — Владелица не гуляет с собаками, у животных нет паспортов с отметкой о проведении профилактических прививок и обработок.

Все это нарушает законы «О ветеринарии» и «Об ответственном обращении с животными». Женщину привлекли к административной ответственности — был составлен протокол, выдано предписание.

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