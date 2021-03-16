Антимонопольная служба возбудила дело из-за покупки мэрией детского сада в Копейске

Разберется УФАС и в покупке детской площадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Антимонопольная служба Челябинской области возбудила дело по нарушению конкуренции при покупке помещения детского сада в Копейске на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадки. «Наводку» УФАС дала контрольно-счетная палата, которая проверяла, насколько эффективно расходует администрация Копейского городского округа бюджетные деньги.

Контракт на 126 млн рублей был заключен в 2019 году с ООО «КПД Заказчик. По данным УФАС, администрация направила в региональный минобр заявку на получение субсидии. Это противоречит условиям, так как не было разрешения на ввод садика в эксплуатацию и правоустанавливающих документов на здание. А управление образования без проведения торгов купило благоустроенную детскую площадку.

— Заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт (без проведения торгов) исключительно на приобретение нежилого помещения. Но покупка таким способом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям Закона о контрактной системе, — добавили в Челябинском УФАС. — Указанное также свидетельствует о несоответствии цели предоставленной субсидии и фактическим ее использованием.

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