Церемония прощания с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта

Фото: ХК «Трактор» / страница ВК Тимура Файзутдинова

Церемония прощания с воспитанником ХК «Трактор» Тимуром Файзутдиновым пройдет 18 марта в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта в 12:00 в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, — рассказали в ХК «Трактор».

Напомним, 12 марта Тимур Файзутдинов играл в составе петербургского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» в рамках МХЛ. Во втором периоде шайба случайно попала ему в голову, после чего Файзутдинов упал на лед. Медики вышли оказывать ему первую помощь, а затем госпитализировали его в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но 16 марта 19-летний защитник скончался.

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