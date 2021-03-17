В Челябинске управляющие компании складируют снег возле дорог, хотя должны везти его на полигон

На дорогах ежедневно работают 400 единиц техники Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске управляющие компании оставляют кучи снега возле дорог, вместо того, чтобы вывозить их на полигон. Дело в том, что за дороги отвечает Комитет дорожного хозяйства, поэтому УК подкидывают собранные во дворах осадки поближе к ним, в надежде, что те зацепят их и увезут на снегосвалку.

— Такая проблема есть, выезжаем, находим, кто оставил после себя эти кучи, выходим на эти управляющие компании, — отметил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

А что касается очистки дорог, то ежедневно здесь работают 400 единиц техники — это и комбинированные машины, и трактора, и погрузчики, и самосвалы. Они собирают снег и вывозят его на полигон в Тракторозаводском районе.

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