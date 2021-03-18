Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения грузовика с поездом в Челябинской области

После столкновения водитель грузовика погиб на месте. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Смертельная авария произошла сегодня днем, 18 марта, на перегоне Полетаево - Клубника 2 в Челябинской области. Водитель автомобиля КАМАЗ выехал на пути перед грузовым поездом. Однако свой маневр он завершить не успел и попал под колеса железнодорожного состава. В результате мужчина погиб на месте.

Случившимся заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Была организована проверка. Предварительной причиной произошедшего стало нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля.

— Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. — С целью координации деятельности правоохранительных органов на место выехал прокурор.

Похожая авария произошла сегодня утром, 18 марта, на перегоне Чурилово — Тракторострой в Челябинске. LADA Granta с наклейками сервиса заказа такси выехала на пути на «красный». Машинист грузового поезда, увидев автомобиль на рельсах, применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение было уже невозможно.

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