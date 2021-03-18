Присяжные в Челябинске признали виновным белорусского бизнесмена в убийстве жителя Златоуста

Бизнесмена признали виновным по двум уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по уголовному делу об убийстве жителя Златоуста. На скамье подсудимых оказались два жителя Беларуси — Олег Каморников и Иван Чеботаев. Первого признали виновным в убийстве по найму из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). А второго — в пособничестве в убийстве из корыстных побуждений, по найму (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установило следствие, Каморников, являясь директором нескольких фирм в Беларуси, накопил долгов на крупную сумму. И, чтобы их не платить, он связался с жителем Златоуста, которого уговорил фиктивно взять руководство над одной из его компаний. Однако в 2017 году начались проверки в отношении бизнеса Каморникова. Златоустовца вызвали на допрос в правоохранительные органы Беларуси, о чем он сообщил бизнесмену.

Однако Каморникову такой расклад дел не подошел. Он решил избавиться от жителя Челябинской области, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. В мае 2017 года бизнесмен приехал на машине в Златоуст. Там он купил оружие и патроны к нему, а также начал собирать информацию о своей будущей жертве. Затем мужчина вернулся домой.

В июле того же года Каморников снова приехал в Златоуст. На этот раз он взял с собой своего товарища Чеботаева. Они связались с жителем Челябинской области и под надуманным предлогом убедили его поехать с ними в Миасс. Однако по пути в город сделали остановку на трассе, где Каморников выстрелом в спину убил златоустовца. Затем мужчины закопали тело в землю и скрылись с места происшествия.

Во время суда присяжные постановили в отношении обоих мужчин обвинительный вердикт, признав Чеботаева заслуживающим снисхождения. Далее состоится обсуждение последствий постановленного вердикта, затем пройдут прения сторон, где подсудимые могут сказать последнее слово. После этого суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

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