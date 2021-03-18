В Челябинской области арестовали жителя Екатеринбурга за передачу взятки полицейскому

Мужчина хотел оформить фиктивное ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Пласта в Челябинской области поддержала ходатайство Следственного комитета об аресте жителя Екатеринбурга, который пытался подкупить полицейского. Он обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, житель Екатеринбурга передал взятку в размере 16 тыс. рублей начальнику ГИБДД Пластовского района. За эту сумму мужчина хотел незаконным путем оформить ДТП со своим участием. А уже с полученными документами намеревался обратиться в страховую компанию, чтобы получить выплату. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В СИЗО он будет находиться до 16 мая 2021 года.

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