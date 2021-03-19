В мае из Челябинска запустят прямые рейсы в Геленджик, Мурманск и Махачкалу

Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings

В майские праздники Red Wings запускает прямые рейсы из Челябинска по трем новым направлениям. На сайте авиакомпании уже продают билеты. Мы изучили расписание и стоимость.

С 1 мая открываются рейсы в Геленджик. Из Челябинска самолеты будут вылетать по субботам в 07:35. В майские праздники билет в одну сторону обойдется от 13 053, потом чуть дешевле — от 10 768. Обратный вылет в тот же день в 9:50 местного времени. Время в пути 3:10.

Со 2 мая можно улететь в Махачкалу. Перелеты будут выполняться по воскресеньям и четвергам. Вылет из Челябинска в 7:00. Обратный вылет в 9:15. Билет стоит от 9 319 рублей.

Также со 2 мая стартуют перелеты в Мурманск. Перелеты будут выполняться в воскресенье и четверг в 15:25. Время в пути 3:35. Обратный вылет из Мурманска в 18:00. Стоимость билета от 10 768 рублей.

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