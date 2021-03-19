Прокуратура обязала главу Советского района убрать свалку снега в челябинском поселке АМЗ

Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура обязала главу Советского района ликвидировать свалку снега, которая находится в поселке АМЗ. Ведомство провело проверку и обнаружило в районе дома № 50 по улице Заводская кучи снега, лежащие на обочине проезда.

— По фактам выявленных нарушений главе Советского района Челябинска прокуратурой внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Виновника нелегальной свалки привлекли к дисциплинарной ответственности.

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