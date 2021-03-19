Алексей Текслер похвалил новое отделение офтальмологии в Бакале

Для больницы приобрели новый аппарат для офтальмологических операций Фото: Кирилл САДЫКОВ

В больнице открылся новый офтальмологический кабинет, где уже проводят операции на хрусталик глаза. Всего в плане сделать около 300 операций в год. Сюда планируют направлять пациентов с катарактой из близлежащих территорий: Катав-Ивановск, Сим, Аша, Трехгорный и пр.

— Такое отделение — огромный плюс для района. Мы закупили высокотехнологичное оборудование, сюда будут приезжать хирурги из областной больницы и совместно проводить операции, — отметил министр здравоохранения Семенов.

Главврач больницы Ираиды Крохиной: с начала года удалось сделать 43 операции Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам главврача больницы Ираиды Крохиной, с начала года удалось сделать 43 операции. В ближайшее время в Бакал приедет хирург из областной больницы, чтобы провести несколько высокотехнологичных операций.

— Молодцы, что так быстро сориентировались, — похвалил глава региона.

Алексей Текслер также отметил, что на больницу и поликлинику в Бакале было много жалоб из-за состояния зданий. По поручению губернатора, в 2019-2020 гг. медучреждениям выделили деньги, чтобы провести ремонт и закупить оборудование. За это время в больнице и поликлинике восстановили кровлю, фасад и поставили новые окна. Кроме этого, за счет бюджета закупили рентгеновский диагностический комплекс RADspeed, кровати в паллиативное отделение, диффибрилляторы, каталки, пульсоксиметры и другое оборудование.

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