В Бакале восстановят знаменитый мост за 400 млн рублей

Мост практически в точности спроектирован, как и раньше Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава региона в ходе поездки в Бакал поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву начать аукцион на строительство моста в Бакале.

Ранее главе региона поступали многочисленные просьбы от жителей города — знаковый объект, соединяющий две части города, снесли. Главная гордость Бакала была разрушена. По словам главы района Александра Глазкова, это стало одной из причин депрессивного состояния территории.

Отсутствие моста стало одной из причин депрессивного состояния территории Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мост практически в точности спроектирован, как и раньше. Его особенность в том, что объект выполнен в спиралевидной форме. Только по современным требованиям проектировщики расширили автомобильную часть и тротуары. Также предусмотрена смотровая площадка.

— Я даю поручение начать аукцион, максимально быстро провести процедуру контрактации. Мост — не только транспортный и пешеходный объект, но и во многом он был гордостью города. Это одна из точек роста для Бакала, и я обещаю, что она будет не одна, — отметил Алексей Текслер.

По предварительным оценкам, мост построят за два года. Аукционная документация уже готова, к концу апреля миндор Челябинской области определится с подрядчиком и с 1 мая стартует строительство.

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