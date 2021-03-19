«Чистая вода» замерзла. Текслер устроил разнос главе Бакала за каток на улицах

Жительница Бакала пожаловалась Алексею Текслеру на отсутствие воды Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Бакале в частном секторе к домам подвели колонки, но воды в них нет. Жители сообщили, что водовод был сделан неправильно, поэтому на улицах лед.

Алексей Текслер узнал об аварии от горожан. Во время поездки губернатор устроил известный южноуральцам «разворот Текслера»: не по плану приехал к дому, в котором жители пожаловались на каток.

— У нас воды нет уже два месяца. Моя пенсия — 16 тысяч, я заказываю воду из Сатки! Мы уже куда только не жаловались. Постоянно обращаемся в администрацию: то техники нет, то рабочих, — рассказала жительница дома по улице Лермонтова.

При пенсии 16 тыс., женщина заказывает воду из Сатки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Алексей Текслер потребовал у главы города Бакала Андрея Зарочинцева объяснить, почему жители города до сих пор не обеспечены водой.

— Меня категорически не устраивает такая ситуация. Мы должны были решить вопрос по «Чистой воде», а получается, что не решили, и более того, еще хуже стало, — констатировал Алексей Текслер.

Проблемы с водой у жителей района были давно, и усугубились осенью, как ни странно, с ремонтом. Тогда рабочие раскопали улицу, чтобы проложить трубы. Ямы были такие, что жители не могли даже выйти из дома — вместо дороги обрыв. А теперь новый водовод начал лопаться и вода затапливает дома. Жители в панике — ведь весной затопит их дома.

Текслер потребовал у Зарочинцева объяснить, почему жители не обеспечены водой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор поручил пригласить в город комиссию, чтобы проверить, как расходовались деньги по нацпрограмме «Чистая вода». Эксперты посмотрят, грамотно ли составлен и реализован проект, нет ли бюджетных нарушений.

Кроме этого, жители пожаловались на ветхие электрические столбы и отсутствие газа в частных домах. Алексей Текслер рассказал, что с электричеством вопрос решен — инфраструктуру возьмет на баланс «МРСК Урала». Что касается газа, то губернатор поручил главе Саткинского района Александру Глазкову проработать этот вопрос и помочь жителям получить доступ к подключению.

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