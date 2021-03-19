В Челябинской области отменили режим самоизоляции для пенсионеров

Пенсионерам достаточно долгое время не рекомендовалось покидать свое жилье

В Челябинской области решили не продлевать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Поэтому введенные ранее ограничения для них будут действовать до 21 марта. Информацию об этом подтвердила КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Действующий режим самоизоляции не запрещал пенсионерам покидать пределы своего дома. Поэтому штрафов в случае несоблюдения не выписывали. Региональные власти ввели этот режим как рекомендацию.

На Южном Урале продолжается вакцинация населения. По последним данным регионального Минздрава, привилось уже порядка 80 тысяч жителей области. Причем записаться на процедуру можно и через госуслуги.

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