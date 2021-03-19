Жительница Челябинской области попала в реанимацию после падения снега с крыши дома

Фото: Архив "КП"

Несчастный случай произошел сегодня, 19 марта, в Миньяре (Ашинский район Челябинской области. В результате схода снега с крыши дома №6 на улице Центральная пострадала 45-летняя женщина. Ее увезли с травмами в реанимацию районной больницы.

Сейчас в медучреждении пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время будет проведена телемедицинская консультация с областным центром для определения дальнейшей тактики лечения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указания руководству района оказать всю необходимую помощь женщине и ее семье. Глава Ашинского района Вадим Сергеев уже завтра утром выезжает в Миньяр, чтобы собственноручно разобраться со сложившейся ситуацией.

— Алексей Текслер поставил задачу главам муниципальных образований незамедлительно проработать с управляющими компаниями и подведомственными учреждениями вопрос очистки крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

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