В Челябинске кошка залезла под капот автомобиля и лишилась куска кожи, когда он поехал

Фото: bagrat.vet / instagram.com

Ужасающая история произошла в Челябинске. Горожане привезли машину на ТО в один из автосалонов, и механики обнаружили под капотом пушистую кошечку. Вероятней всего, бездомная малышка забралась погреться поближе к двигателю, вот только у нее не было куска кожи — когда автомобиль ехал, ее замотало ремнем ГРМ.

Пострадавшую кошку привезли в ветеринарную клинику «Добрый хвост», чтобы сделать операцию и спасти.

— У кошки диагностировали обширное скальпированное повреждение кожи, — рассказал ветеринар Баграт Агжанов. — Ей нужно промыть рану, сделать транспозицию лоскута кожи и установить дренаж.

Сейчас кошка выглядит запуганной, но после операции она преобразится, ей будут подыскивать хозяев.

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