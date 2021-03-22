Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на железной дороге в Челябинской области

Фото: Уральское СУ СК на транспорте

Сегодня, 22 марта, около 4 утра на железной дороге в Челябинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов. Инцидент произошел на 338 километре перегона станций Буранная — Гумбейка. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников транспортной полиции, — сообщили в Уральском СУ СК на транспорте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников локомотивной бригады, проводится проверка.

Напомним, 16 марта на ЮУЖД с рельсов сошли несколько вагонов с углем. Это было одним из крупнейших происшествий на этой дороге за последние годы. Сильно пострадали пути, движение поездов пришлось временно приостановить.

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