Видео гибели 16-летней девочки, которая шла в наушниках и попала под поезд в Челябинской области, появилось в Интернете

Фото: скрин с видео / страница погибшей в социальной сети

Видео гибели 16-летней девочки, которая шла в наушниках и попала под поезд, появилось в Интернете. На кадрах видно, что она стояла возле путей, а когда поезд начал приближаться, девушка пошла по рельсам на другую сторону. В результате локомотив сбил ее насмерть.

Стало известно, что погибшая училась в медицинском колледже. Прощание с девушкой пройдет сегодня в Чебаркуле.

Напомним, трагедия произошла в Чебаркуле 20 марта. По предварительным данным, девушка шла по рельсам с телефоном и наушниками, слушая музыку. Из-за этого девушка не услышала приближающийся поезд и не ушла с путей.

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