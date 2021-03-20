В Челябинской области 16-летняя девочка шла по рельсам в наушниках и попала под поезд

Погибшая не услышала приближающийся поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 20 марта, на станции Чебаркуль в Челябинской области грузовой поезд сбил 16-летнюю девочку. По предварительным данным, она шла по рельсам с телефоном и наушниками, слушая музыку. Из-за этого девушка не услышала приближающийся поезд и не ушла с путей. В результате она скончалась от полученных травм.

— По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, — сообщили в Уральском СУ на транспорте.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего: осматривают место происшествия, опрашивают родственников, а также устанавливают круг общения погибшей.

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