Новый СанПин внес изменения в сферу обращения с отходами

С марта 2021 года вступили в силу обновленные «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений... « (СанПиН 2.1.3684-21). Изменения коснулись и порядка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также правил содержания контейнерных площадок.

Документ закрепил следующие требования к периодичности вывоза ТКО и крупно-габаритных отходов:

Сроки вывоза смешанных ТКО по-прежнему зависят от погодных условий. При +5°С и выше — выемка должна производиться не реже одного раза в сутки. Если столбик показывает +4°С и ниже — раз в трое суток. Вывоз габаритных отходов регоператор должен осуществлять не реже одного раза в 10 дней при температуре ниже +4°С. А если на улице выше +5°С — не реже одного раза в неделю.

Важно: с 1 марта количество контейнеров для ТКО и бункеров для КГО на площадках определяется не регоператором, а хозяйствующими субъектами. На одной площадке можно разместить не более 8 контейнеров для смешанных отходов; при раздельном сборе мусора — не более 12 контейнеров, из которых 4 — для сортировочного сбора. Бункеров для сбора крупногабаритного мусора на контейнерной площадке должно быть строго не больше двух.

Новые правила четко закрепляют, что контейнерные площадки — зона ответственности их собственника или хозяйствующего субъекта. В соответствии с пунктом 2.8 СанПиН, уборку, промывку и дезинфекцию накопительных баков обязаны осуществлять управляющие компании, ТСЖ, органы МСУ и юрлица. Стоит отметить, что по новым правилам они несут полную ответственность и за чистоту площадки.

— Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки, — говорится в пункте 10.

В прошлой версии СанПин эту часть процесса были обязаны выполнять региональные операторы. Однако с 1 марта 2021 года они исключены из перечня организаций, отвечающих за эти работы.

Размещение контейнеров относительно жилых и социальных объектов теперь тоже регламентировано. Расстояние от баков до детских и спортивных площадок должно быть не менее 20-ти и не более 100 метров. При раздельном сборе отходов промежуток позволено сократить до 8 метров. Кроме того, обязательным стало ветрозащитное ограждение вокруг контейнерной зоны. Оно должно быть трехстороним, высотой не менее метра.

СанПин закрепляют и другое требование к местам сбора ТКО. Площадки должны быть оборудованы подъездными путями. При этом их собственникам, либо обслуживающим организациям при оборудовании мест накопления придется соблюсти два требования: дорога должна иметь твердое покрытие, а площадка быть оборудована уклоном для водоотведения.

ЦКС рассчитывает, что обновленные требования снимут большинство вопросов. И организации, ответственные за оборудование контейнерных площадок и поддержание на них чистоты, будут четко следовать букве закона, что, в свою очередь, позволит регоператору качественно вывозить ТКО.

Напомним, в период снегопадов ко многим местам накопления мусора было сложно подобраться — этому мешали плохо очищенные проезды и бурты (снежные завалы, которые образуются по краям дороги, при прохождении бульдозер) у контейнеров. Задача по вывозу была выполнена, но это стоило немалых усилий.

Центр коммунального сервиса призывает обслуживающие организации к качественной уборке площадок и подъездных путей, а также соблюдения новых правил СанПиН. Только вместе мы сделаем наш регион действительной чистым!

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