Челябинская область получила еще 7 тыс. доз вакцины от коронавируса

На выходных в ТРК «Алмаз» прошла вакцинация Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область привезли еще 7 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Уже с сегодняшнего дня ее начнут распределять по медицинским учреждениям.

— Следующая поставка в 64 тыс. доз в Челябинскую область от минздрава России ожидается в течение 10 дней, — добавили в региональном минздраве.

На прошедших выходных прошла первая массовая вакцинация в челябинском ТРК «Алмаз». Горожане активно в ней поучаствовали — за шесть часов прививку сделали 195 человек. Как проходила вакцинация, смотрите в нашем фоторепортаже.

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