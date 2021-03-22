Видео смертельного ДТП с участием двух большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области опубликовала ГИБДД

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

ГИБДД Челябинской области опубликовала видео смертельного ДТП с участием двух большегрузов на трассе М-5. В результате аварии погиб 57-летний водитель Volvo, в кабине которого был установлен видеорегистратор. На кадрах видно, как фура врезается в ограждение и выезжает на встречную полосу.

Известно, что погибший водитель направлялся в сторону дома, он перевозил стройматериалы. В грузовике Scania были продукты питания, 55-летнего водителя госпитализировали с травмами.

Напомним, авария произошла 19 марта около 05:45 на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. По данным ГИБДД, 57-летний водитель мог уснуть за рулем, известно, что он прописан в Омской области. Второй участник ДТП — житель Башкортостана.

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