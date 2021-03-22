В Челябинске задержали дебошира, ворвавшегося в здание суда с молотком

Фото: холдинг предприятий безопасности «Варяг»
Инцидент произошел 19 марта в Челябинске в здании суда Советского района на улице Крупской. Туда c криками и с разбитыми лицом ворвался неизвестный мужчина, вооруженный молотком. Он начал угрожать людям расправой.
С дебоширом пришлось разбираться бойцам ГБР «Варяг». Они заковали мужчину в наручники и вызвали на место происшествия бригаду медиков и полицейских.
— Случай зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Фото: холдинг предприятий безопасности «Варяг»
Фото: холдинг предприятий безопасности «Варяг»
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