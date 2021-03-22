В Челябинске скончался профессор ЮУрГУ Игорь Баев

В июне прошлого года Игорь Баев отпраздновал свое 80-летие. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Вчера, 21 марта, ушел из жизни известный челябинский экономист и профессор Игорь Баев. Он работал заведующим кафедрой финансовых технологий Высшей Школы Экономики и управления Южно-Уральского государственного университета.

— Игорь Александрович Баев всю свою трудовую жизнь отдал Южно-Уральскому государственному университету, многие годы он возглавлял диссертационный совет по экономике, является автором более 250 научных трудов, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», является Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Коллеги Баева вспоминают его как человека глубоко порядочного, интеллигентного и мудрого. По их мнению, профессор был подлинным ученым.

— Его яркие, точные, аргументированные выступления часто разбирались на цитаты, и многие из них становились девизом, задавали вектор развития науки и образования не только в ЮУрГУ, но и в регионе и в Уральском федеральном округе, — рассказали в учебном заведении, где работал Баев.

Прощание с Игорем Баевым состоится 24 марта в 14:00 в Храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу 5-ая Электровозная, 5а.

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