В Челябинской области полицейский сдал автоледи, которая предлагала взятку

Дама пыталась дать взятку в размере 30 тыс. рублей Фото: Анастасия Осипова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней автоледи из Челябинской области. Она обвиняется в покушении на передачу взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

Как установило следствие, преступление произошло в марте на дороге возле СНТ «Надежда» в Сосновском районе. Сотрудник полиции остановил автомобиль женщины, так как та нарушила правила дорожного движения. Чтобы избежать ответственности, дама попыталась откупиться взяткой в 30 тысяч рублей. Однако правоохранитель брать деньги не стал.

— Сотрудник полиции сообщил руководству о произошедшем. Преступные действия подозреваемой были зафиксированы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения женщине. Расследование уголовного дела продолжается.

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