В Челябинской области отменили оправдательный приговор сотруднику ГИБДД, бравшему взятки мясом

Сотрудников ГИБДД признали невиновными в декабре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении двух сотрудников регионального управления ГИБДД Павла Щербакова и Руслана Сагитова. Ранее они были признаны невиновными во взяточничестве и в превышении должностных полномочий. Такое решение принял городской суд Южноуральска в декабре прошлого года. Теперь двое сотрудников ГИБДД вновь окажутся на скамье подсудимых.

— Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда принято решение, согласно которому выводы суда первой инстанции признаны не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

По версии следствия, Щербаков и Сагитов, будучи инспекторами ГИБДД, намеренно не привлекали к ответственности водителей, нарушавших правила дорожного движения. Кроме того, Щербаков обвиняется также в том, что получил от одного из нарушителей в качестве взятки семь килограммов мяса косули, а от другого — 40 кг свинины по заниженной стоимости.

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