Котова продлила контракт с директором челябинского зоопарка, против увольнения которого выступил коллектив

Наталья Котова дала директору зоопарка еще полгода на работу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова на полгода продлила трудовой договор с директором МБУК «Зоопарк» Юрием Леончиком, против увольнения которого выступил коллектив. Сообщения с просьбой сохранить их действующему руководителю должность люди просили в комментариях под постами на странице губернатора Алексея Текслера и в официальном сообществе городской администрации во «ВКонтакте».

— Трудовой договор с директором челябинского зоопарка Юрием Леончиком будет заключен еще на шесть месяцев, — рассказали в пресс-службе мэрии. — При условии, что в ближайшее время Юрий Леончик представит детализированный план развития зоопарка.

Срок трудового контракта у Юрия Леончика истекал 24 марта. Коллектив опасался, что власти не будут продлевать соглашение с их действующим руководителем. Он уже пятый по счету за последние 13 лет, и сотрудники положительно о нем отзываются: с его приходом люди почувствовали здоровую атмосферу, что «благоприятно влияет не только на рабочий процесс, но и на отношения внутри коллектива и на самочувствии животных».

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