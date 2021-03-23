В Челябинске липовая аренда и покупка земли у города обернулась делом о мошенничестве на 115 миллионов

Покупка земли у мэрии Челябинска по липовым документам обернулась уголовным делом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка контрольно-счетной палаты (КСП) в Челябинске обернулась уголовным делом о мошенничестве на 115 миллионов рублей. Фигурантом стал директор ООО «Заповедник», который арендовал, а затем выкупил у города участок земли по липовым документам.

— Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), — говорится в сообщении КСП. — Директор ООО «Заповедник», как показала проверка, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований.

Ущерб бюджету Челябинска оценили в 115 миллионов рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по региону.

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