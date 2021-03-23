В Челябинске выбрали эскиз будущего памятника медикам

В конкурсной отборе приняли участие 17 работ. Фото: Zs74.ru

В Челябинске подвели итоги конкурса по разработке концепции памятника медикам, символизирующей подвиг врачей, который установят в сквере Андреевского в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания области, из 17 работ победителем конкурса признали проект скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста.

В отборе участвовали работы от художников из Челябинска, Златоуста, Каслей, Санкт-Петербурга и других городов.

Победителем признали проект скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста. Фото: Zs74.ru

— Мы вместе с медиками посмотрели все эскизы, которые были представлены на конкурс, отобрали несколько вариантов, и очень довольны, что именно этот проект получил поддержку попечительского совета, – рассказал председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской области» Дмитрий Альтман.

Планируется, что памятник будет установлен в сквере имени Андреевского ко Дню медика. Но для этого, после утверждения макета скульптуры, проект должен пройти процедуру публичных слушаний. До 15 апреля процедура должна быть завершена.

Установить скульптуру планируют в сквере Андреевского. Фото: Zs74.ru

Скульптура должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с особо опасными инфекциями. Рядом с памятником предложено установить стелу, где будут увековечены имена южноуральских медиков.

Обсуждать идею установки скульптуры, посвященной медработникам, в Челябинске начали в 2020 году.

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