Челябинские врачи заявили о необходимости перерыва между прививками от коронавируса и клещевого энцефалита

В Челябинске идет вакцинация от коронавирусной и клещевой инфекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Южноуральцы начали активно прививаться от коронавирусной инфекции. Но многим предстоит еще одна важная прививка — от клещевого энцефалита. Скоро начнется эпидемиологический сезон. Можно ли совместить две вакцины или необходимо расставить приоритеты. Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказала заведующий эпидемиологической службой ГКБ №1 Челябинска Наталья Уральшина:

— Совместно прививки против клещевого энцефалита и коронавирусной инфекции не делаются. Это сложная вакцинация, поэтому их делают по очереди. И перерыв между прививками должен быть не меньше одного месяца.

Наталья Уральшина (справа) рассказала, как правильно вакцинироваться. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Если человек перенес коронавирусную инфекцию и намерен вакцинироваться или ревакцинироваться против клещевого энцефалита, то прежде ему стоит обратиться к врачу за заключением о состоянии здоровья. Зачастую у людей, переболевших коронавирусом, могут быть серьезные последствия. Не стоит перегружать свой и без того неокрепший иммунитет, предупреждают специалисты.

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