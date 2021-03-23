Челябинские врачи заявили о необходимости перерыва между прививками от коронавируса и клещевого энцефалита

В Челябинске идет вакцинация от коронавирусной и клещевой инфекций
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Южноуральцы начали активно прививаться от коронавирусной инфекции. Но многим предстоит еще одна важная прививка — от клещевого энцефалита. Скоро начнется эпидемиологический сезон. Можно ли совместить две вакцины или необходимо расставить приоритеты. Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказала заведующий эпидемиологической службой ГКБ №1 Челябинска Наталья Уральшина:
— Совместно прививки против клещевого энцефалита и коронавирусной инфекции не делаются. Это сложная вакцинация, поэтому их делают по очереди. И перерыв между прививками должен быть не меньше одного месяца.
Наталья Уральшина (справа) рассказала, как правильно вакцинироваться.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Если человек перенес коронавирусную инфекцию и намерен вакцинироваться или ревакцинироваться против клещевого энцефалита, то прежде ему стоит обратиться к врачу за заключением о состоянии здоровья. Зачастую у людей, переболевших коронавирусом, могут быть серьезные последствия. Не стоит перегружать свой и без того неокрепший иммунитет, предупреждают специалисты.
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