Челябинский минздрав рассказал, будут ли еще прививать от коронавируса в ТРК

Очередь на вакцинацию 20 марта образовалась с самого утра Фото: Кирилл САДЫКОВ

В минувшие выходные в челябинском ТРК «Алмаз» прошла массовая вакцинация от коронавируса, на которой привились 195 человек. С самого утра возле палатки с врачами образовалась очередь, поэтому не исключено, что вакцинация повторится еще не один раз.

— На сегодняшний день есть понимание, что вакцинация в ТРК прошла успешно, она пользовалась спросом, — рассказала Марина Сергеева, пресс-секретарь минздрава Челябинской области. — Далее штаб по коронавирусу будет принимать решение, продолжать ли вакцинацию, в каком объеме и где, будет это один ТРК или несколько, может быть, не один город. Это все будет развиваться, я думаю.

Челябинцы, которые сделали прививку в ТРК, будут получать второй компонент вакцины в ОКБ № 2, поскольку врачи именно этой больницы работали на выходных. О ревакцинации в самом торговом центре пока речи не идет. Дело в том, что препарат, который вводят второй раз отличается от первого. Но если это станет возможным, то людей нужно будет разделять в очередях и проводить дополнительную работу.

Напомним, сегодня минздрав Челябинской области заявил о поступлении еще 7 тыс. доз «Спутник V», а течение десяти дней регион получит партию из 64 тыс. доз. вакцины. Как проходила вакцинация в ТРК «Алмаз» 20 марта, смотрите в нашем фоторепортаже.

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