Автослесарь из Челябинска стал звездой ТикТока благодаря своему голосу

Альберт Галимов поет песни в рабочей форме на фоне мастерской. Фото: TikTok / userxjbfzoc6l3

Автослесарь из Челябинска Альберт Галимов ведет свой канал на ТикТок уже несколько месяцев. И за этот короткий промежуток времени он стал звездой интернета — некоторые из его роликов набирают миллионы просмотров.

Альберт известен публике за песни, которые он исполняет у себя на работе в автомастерской. Причем чувствуется, что голос у него очень даже поставлен. И на это есть причина: у парня есть образование как по музыкальному, так и по творческому направлению.

Сейчас на Альберта Галимова в ТикТок подписано около 43 тыс. человек, а все его опубликованные видео набрали порядка 766 тыс. лайков.

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