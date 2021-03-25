Текслер объявил сроки весенних субботников в Челябинской области

Ко Дню Победы должно стать чисто! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная весенняя уборка муниципалитетов Челябинской области пройдет с 19 апреля по 7 мая 2021 года. Сроки указаны в распоряжении, которое подписал губернатор Алексей Текслер.

Ответственные за организацию и качество весенней уборки — главы территорий. В работу рекомендовано включиться предприятиям, учреждениям и организациям. В документе подчеркивается, что субботники пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требования во избежание распространения COVID-19.

Глава региона распорядился создать штаб для координации большой работы и определил его задачи.

«Областной штаб должен провести анализ результатов проведенной работы по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов Челябинской области. До 14 мая 2021 года следует представить обобщенную информацию губернатору», — указано в документе.

Определен состав областного штаба по субботникам: и. о. министра строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе; его первый заместитель Иван Белавкин; руководитель минкульта Алексей Бетехтин; министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев; глава минэкологии Сергей Лихачев; министр здравоохранения Юрий Семенов; министр образования Александр Кузнецов.

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