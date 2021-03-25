Аграрии Южного Урала соберутся в «Юности»

Крупнейшие производители агропромышленного комплекса представят свою продукцию тысячам челябинских потребителей. Продовольствие от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также питание для здорового образа жизни представят более 50 компаний Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии и др.

Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников. Так, в программе мероприятия «Ярмарка фермерских продуктов» фермеры и владельцы частных подворий представят по доступным ценам свежие, экологически чистые продукты питания, произведенные собственным трудом. Также на выставке пройдет совещание с активом женщин из сельских районов. Самые качественные товары Челябинской области будут отмечены медалями конкурса-дегустации.

Выставка проходит в соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области, при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Администрации города Челябинска и других профильных организаций.